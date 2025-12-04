Авербух высказался о шансах Петросян и Гуменника на Олимпийских играх

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил шансы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх.

«Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача — только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем всё это?» — приводит «РИА Новости спорт» слова Авербуха.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и точно примут участие в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом.