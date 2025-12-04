Скидки
Экс-арбитр CAS вошёл в состав Спортивной арбитражной палаты России

Австриец Михаэль Гайстлингер и китаянка Сян Уийин вошли в состав Спортивной арбитражной палаты России.

Гайстлингер входил в состав комиссии, которая оправдала 28 российских спортсменов в деле о возможных нарушениях антидопинговых правил в Сочи-2014. Он работал арбитром с 1996 по 2019 год, а также занимал посты юридического советника Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного союза олимпийских атлетов.

Уийин является заместителем председателя Международной ассоциации спортивного права (IASL), а также арбитром Китайской комиссии по спортивному арбитражу и Шанхайской арбитражной комиссии и генеральным секретарём Ассоциации по исследованию спортивного права Шанхайского юридического общества.

Спортивная арбитражная палата России (САП РФ) — постоянно действующая арбитражная организация, специализирующаяся на разрешении споров в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров.

