Фигурное катание Новости

«Наш лучший прокат в сезоне». Чок/Бэйтс — о прокате ритм-танца на финале Гран-при

«Наш лучший прокат в сезоне». Чок/Бэйтс — о прокате ритм-танца на финале Гран-при
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцах на льду в дуэте с Мэдисон Чок, прокомментировал прокат ритмического танца спортсменов на финале Гран-при, который проходит в Японии. В первый день турнира фигуристы получили от судей наивысший балл за ритм-танец в сезоне и стали лидерами соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
04 декабря 2025, четверг. 15:20 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Канада

«Мы очень довольным сегодняшним ритм-танцем. Это был наш лучший прокат в сезоне. Завтра мы просто планируем насладиться тренировкой, а потом уже будем с нетерпением ждать произвольных танцев в субботу», — приводит слова Бэйтса Golden Skate.

В прошлом сезоне дуэт уже стал победителем финала Гран-при ISU.

