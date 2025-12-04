«Наш лучший прокат в сезоне». Чок/Бэйтс — о прокате ритм-танца на финале Гран-при
Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцах на льду в дуэте с Мэдисон Чок, прокомментировал прокат ритмического танца спортсменов на финале Гран-при, который проходит в Японии. В первый день турнира фигуристы получили от судей наивысший балл за ритм-танец в сезоне и стали лидерами соревнований.
«Мы очень довольным сегодняшним ритм-танцем. Это был наш лучший прокат в сезоне. Завтра мы просто планируем насладиться тренировкой, а потом уже будем с нетерпением ждать произвольных танцев в субботу», — приводит слова Бэйтса Golden Skate.
В прошлом сезоне дуэт уже стал победителем финала Гран-при ISU.
