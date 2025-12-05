Елизавета Туктамышева показала фотографии из Нагои, где проходит финал Гран-при ISU

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Нагои (Япония), где в эти дни проходит финал Гран-при ISU.

«Нагоя, день первый», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.

В 2023 году фигуристка объявила лишь о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу.