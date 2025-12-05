Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
14:59 Мск
Фигурное катание

Финал Гран-при ISU — 2025: расписание на 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, в японском городе Нагоя продолжится финал Гран-при ISU – 2025. У взрослых спортсменов соревнования состоятся в произвольной программе среди спортивных пар, а также в короткой программе у женщин. У юниоров фигуристы выступят в ритмическом танце, а также произвольной программе у девушек и юношей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финала Гран-при ISU на пятницу.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Юниоры. Расписание на 5 декабря (время московское):

  • 9:20. Танцы на льду, ритм-танец.
  • 10:35. Юноши, произвольная программа.
  • 11:45. Девушки, произвольная программа.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Расписание на 5 декабря (время московское):

  • 13:35. Спортивные пары, произвольная программа.
  • 14:59. Женщины, короткая программа.
