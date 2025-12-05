Финал Гран-при ISU — 2025: расписание на 5 декабря
Сегодня, 5 декабря, в японском городе Нагоя продолжится финал Гран-при ISU – 2025. У взрослых спортсменов соревнования состоятся в произвольной программе среди спортивных пар, а также в короткой программе у женщин. У юниоров фигуристы выступят в ритмическом танце, а также произвольной программе у девушек и юношей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финала Гран-при ISU на пятницу.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Юниоры. Расписание на 5 декабря (время московское):
- 9:20. Танцы на льду, ритм-танец.
- 10:35. Юноши, произвольная программа.
- 11:45. Девушки, произвольная программа.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Расписание на 5 декабря (время московское):
- 13:35. Спортивные пары, произвольная программа.
- 14:59. Женщины, короткая программа.
