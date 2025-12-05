Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на юниорском финале Гран-при ISU

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин, выступающие в танцах на льду, лидируют после исполнения ритмического танца на финале Гран-при среди юниоров. За прокат спортсмены получили от судей 66,77 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают спортсмены с Украины — Ирина Пидгайная и Артём Коваль, они набрали 63,34 балла. Тройку лидеров замыкают французские фигуристы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман, показавшие результат 62,35 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при среди юниоров. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 66,77.

2. Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) — 63,34.

3. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 62,35.

4. Джасмин Робертсон/Чейз Ронер (США) — 60,44.

5. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 59,90.

6. Лейла Вейон/Александер Брандис (Канада) — 52,70.