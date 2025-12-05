Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
14:59 Мск
Фигурное катание

Стало известно, кто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала

Стало известно, кто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала
Комментарии

Фигуристка Диана Мильто выступит вместо Елены Костылевой в Кубке Первого канала среди юниоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Елена Костылева заболела, несколько дней назад она покинула Москву, где тренируется в академии Евгения Плющенко. Фигуристка вместе с семьёй уехала в Воронеж.

Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоится 6 декабря. Мероприятие пройдёт в Калуге. Фигуристы выступят только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

