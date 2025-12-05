Стало известно, кто заменит Елену Костылеву на Кубке Первого канала

Фигуристка Диана Мильто выступит вместо Елены Костылевой в Кубке Первого канала среди юниоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Елена Костылева заболела, несколько дней назад она покинула Москву, где тренируется в академии Евгения Плющенко. Фигуристка вместе с семьёй уехала в Воронеж.

Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоится 6 декабря. Мероприятие пройдёт в Калуге. Фигуристы выступят только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.