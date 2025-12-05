Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Кореец Мингю Со выиграл юниорский финал Гран-при ISU среди юношей

Комментарии

Корейский фигурист-одиночник Мингю Со стал победителем финала Гран-при среди юниоров, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе спортсмен исполнил один четверной прыжок и за два проката получил от судей 255,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Юноши. Произвольная программа
05 декабря 2025, пятница. 10:35 МСК
Окончено
1
Мингю Со
Южная Корея
255.91
2
Рио Наката
Япония
249.70
3
Лусиус Казанецки
США
225.85

Серебряную медаль турнира выиграл японский фигурист Рио Наката, чей результат за две программы составил 249,70 балла. Тройку призёров замкнул американец Лусиус Казанецки, набравший суммарно 225,85 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025 среди юниоров. Юноши. Итоговые результаты

1. Мингю Со (Корея) — 225,91.

2. Рио Наката (Япония) — 249,70.

3. Лусиус Казанецки (США) — 225,85.

4. Денис Круглов (Бельгия) — 225,60.

5. Таига Нисино (Япония) — 202,60.

6. Хапин Чхои (Корея) — 200,70.

