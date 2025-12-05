Мао Симада выиграла юниорский финал Гран-при среди девушек

Японская фигуристка Мао Симада стала победительницей юниорского финала Гран-при среди девушек, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе фигуристка исполнила тройной аксель и за две программы получила от судей 218,13 балла.

Серебряную медаль выиграла корейская спортсменка Юсеонг Ким, показавшая суммарный результат 198,66 балла. Тройку призёров замкнула японка Мэи Окада, она набрала за два проката 195,82.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU среди юниоров — 2025. Девушки. Итоговые результаты

1. Мао Симада (Япония) — 218,13.

2. Юсеонг Ким (Корея) — 198,66.

3. Мэи Окада (Япония) — 195,82.

4. Ю Чэ Ким (Корея) — 195,38.

5. Сумика Канадзава (Япония) — 195,23.

6. Маюко Ока (Япония) — 189,63.