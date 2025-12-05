Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
14:59 Мск
Фигурное катание

Мао Симада выиграла юниорский финал Гран-при среди девушек

Мао Симада выиграла юниорский финал Гран-при среди девушек
Комментарии

Японская фигуристка Мао Симада стала победительницей юниорского финала Гран-при среди девушек, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе фигуристка исполнила тройной аксель и за две программы получила от судей 218,13 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Девушки. Произвольная программа
05 декабря 2025, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
218.13
2
Юсеонг Ким
Южная Корея
198.66
3
Мэи Окада
Япония
195.82

Серебряную медаль выиграла корейская спортсменка Юсеонг Ким, показавшая суммарный результат 198,66 балла. Тройку призёров замкнула японка Мэи Окада, она набрала за два проката 195,82.

