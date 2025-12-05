Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Стали известны составы команд на Кубок Первого канала среди юниоров

Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала составы команд на Кубок Первого канала среди юниоров, который пройдёт в Калуге 6 декабря.

Спортсмены покажут на турнире только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе. Капитанами команд будут Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Какую команду возглавит каждая из фигуристок, решит жеребьёвка, которая состоится позднее.

Сообщается, что составы команд были сформированы на основании рейтинга сезона.

Команда 1:
1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
2. Кира Доможирова — Илья Вегера.
3. Арсений Федотов.
4. Роман Хамзин.
5. Виктория Стрельцова.
6. Лидия Плескачёва.

Команда 2:
1. Мария Фефелова — Артём Валов.
2. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.
3. Лев Лазарев.
4. Глеб Ковтун.
5. Софья Смагина.
6. Агата Петрова.

Команда 3:
1. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
2. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
3. Герман Ленков.
4. Алдар Самбуев.
5. София Дзепка.
6. Диана Мильто.

Новости. Фигурное катание
