Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли финал Гран-при ISU в парном катании

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара стали победителями домашнего финала Гран-при ISU среди спортивных пар. За два проката спортсмены получили от судей 225,21 балла.

Серебряными призёрами стали итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии, набравшие суммарно 223,28 балла. Бронзовые медали завоевали представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, показавшие результат 221,25 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 225,21.

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 223,28.

3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 221,25.

4. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 211,53.

5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 208,33.

6. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 194,36.