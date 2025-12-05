Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:59 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мао Симада одержала 17 побед на международных стартах подряд

Мао Симада одержала 17 побед на международных стартах подряд
Комментарии

17-летняя японская фигуристка Мао Симада, выступающая в одиночном катании на юниорском уровне и выигравшая в четвёртый раз в карьере финал Гран-при ISU, одержала 17-ю победу на международных стартах подряд. Юниорский финал Гран-при — 2025 стал для спортсменки домашним, он прошёл в японском городе Нагоя. В произвольной программе она исполнила тройной аксель и получила от судей за два проката суммарно 218,13 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Девушки. Произвольная программа
05 декабря 2025, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
218.13
2
Юсеонг Ким
Южная Корея
198.66
3
Мэи Окада
Япония
195.82

Также на счету спортсменки три победы на юниорском чемпионате мира (2023, 2024,2025) и золото юношеских Олимпийских игр (2024). В текущем сезоне она выиграла оба этапа Гран-при, на которых выступала.

Материалы по теме
Чем удивят японка Сакамото и американка Лью? Соперницы уже приземлили тройной аксель! LIVE
Live
Чем удивят японка Сакамото и американка Лью? Соперницы уже приземлили тройной аксель! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android