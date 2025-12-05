Мао Симада одержала 17 побед на международных стартах подряд

17-летняя японская фигуристка Мао Симада, выступающая в одиночном катании на юниорском уровне и выигравшая в четвёртый раз в карьере финал Гран-при ISU, одержала 17-ю победу на международных стартах подряд. Юниорский финал Гран-при — 2025 стал для спортсменки домашним, он прошёл в японском городе Нагоя. В произвольной программе она исполнила тройной аксель и получила от судей за два проката суммарно 218,13 балла.

Также на счету спортсменки три победы на юниорском чемпионате мира (2023, 2024,2025) и золото юношеских Олимпийских игр (2024). В текущем сезоне она выиграла оба этапа Гран-при, на которых выступала.