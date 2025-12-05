Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
14:59 Мск
Фигурное катание

Монэ Тиба выиграла короткую программу на финале Гран-при ISU — 2025, Сакамото — пятая

Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на домашнем финале Гран-при ISU, который проходит в Нагое. За прокат спортсменка получила от судей 77,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
77.27
2
Алиса Лью
США
75.79
3
Ами Накаи
Япония
73.91

Второе место после первого дня соревнований занимает американка Алиса Лью с результатом 75,79 балла. Тройку лидеров замыкает ещё одна японская фигуристка Ами Накаи, показавшая результат 73,91 балла.

Комментарии
