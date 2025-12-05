Монэ Тиба выиграла короткую программу на финале Гран-при ISU — 2025, Сакамото — пятая
Японская фигуристка Монэ Тиба, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на домашнем финале Гран-при ISU, который проходит в Нагое. За прокат спортсменка получила от судей 77,27 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
Второе место после первого дня соревнований занимает американка Алиса Лью с результатом 75,79 балла. Тройку лидеров замыкает ещё одна японская фигуристка Ами Накаи, показавшая результат 73,91 балла.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Женщины. Короткая программа
1. Монэ Тиба (Япония) — 77,27.
2. Алиса Лью (США) — 75,79.
3. Ами Накаи (Япония) — 73,91.
4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 70,68.
5. Каори Сакамото (Япония) — 69,40.
6. Эмбер Гленн (США) — 66,85.
