Стало известно, какие команды возглавят Щербакова, Косторная и Трусова на ЮКПК

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала составы команд и имена их капитанов на Кубок Первого канала среди юниоров, который пройдёт в Калуге 6 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с жеребьёвкой капитанов.

«Салатовая» команда. Капитан — Александра Трусова.

1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.

2. Кира Доможирова — Илья Вегера.

3. Арсений Федотов.

4. Роман Хамзин.

5. Виктория Стрельцова.

6. Лидия Плескачёва.

«Голубая» команда. Капитан — Алёна Косторная.

1. Мария Фефелова — Артём Валов.

2. Зоя Ковязина — Артемий Мохов.

3. Лев Лазарев.

4. Глеб Ковтун.

5. Софья Смагина.

6. Агата Петрова.

«Розовая» команда. Капитан — Анна Щербакова.

1. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.

2. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

3. Герман Ленков.

4. Алдар Самбуев.

5. София Дзепка.

6. Диана Мильто.

Спортсмены покажут на турнире только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе.