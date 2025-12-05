Миура — о финале Гран-при ISU в Нагое: было здорово выступить на родной земле
Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюити Кихарой, поделилась впечатлениями после победы в Финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в японской Нагое. Фигуристы одержали победу в соревнованиях пар, набрав 225,21 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
05 декабря 2025, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Италия
3
Германия
«Для нас было действительно здорово выступить на родной земле здесь, в Японии, в финале Гран-при. Мы смогли показать катание в своём собственном стиле, думаю, у каждого здесь была замечательная программа. В зале царила отличная атмосфера, мы смогли действительно поймать эту волну, такое чувство, что мы вышли с соревнований сильнее как фигуристы», – приводит слова Миуры аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
