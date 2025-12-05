Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фабьенне Хазе: весь сезон надеялись на произвольную программу такого уровня

Фабьенне Хазе: весь сезон надеялись на произвольную программу такого уровня
Комментарии

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, оценила прокат произвольной программы в Финале Гран-при ISU – 2025 в японской Нагое. Фигуристы заняли третье место в соревнованиях с результатом 221,25.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
05 декабря 2025, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Италия
3
Германия

«Мы весь сезон надеялись на произвольную программу именно такого уровня. В прошлом году нам было немного проще показать чистую произвольную, а в этом сезоне было много хороших коротких программ, но в произвольной всегда случались ошибки. Поэтому когда мы закончили произвольную, думаю, оба были просто невероятно рады, что наконец-то смогли контролировать себя в нужном направлении. Это было действительно хорошее катание, также хорошие баллы, которые дают много положительных эмоций», – приводит слова Фабьенне Хазе аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Японцы с ошибками выиграли финал Гран-при, а Тиба без ультра-си обошла двух чемпионок мира
Японцы с ошибками выиграли финал Гран-при, а Тиба без ультра-си обошла двух чемпионок мира
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android