Фабьенне Хазе: весь сезон надеялись на произвольную программу такого уровня

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, оценила прокат произвольной программы в Финале Гран-при ISU – 2025 в японской Нагое. Фигуристы заняли третье место в соревнованиях с результатом 221,25.

«Мы весь сезон надеялись на произвольную программу именно такого уровня. В прошлом году нам было немного проще показать чистую произвольную, а в этом сезоне было много хороших коротких программ, но в произвольной всегда случались ошибки. Поэтому когда мы закончили произвольную, думаю, оба были просто невероятно рады, что наконец-то смогли контролировать себя в нужном направлении. Это было действительно хорошее катание, также хорошие баллы, которые дают много положительных эмоций», – приводит слова Фабьенне Хазе аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.