Накаи: в произвольной программе буду работать над тем, чтобы сделать тройной аксель

Японская фигуристка Ами Накаи поделилась впечатлениями после проката короткой программы в финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в Нагое (Япония). Накаи занимает третье место после первого соревновательного дня турнира, набрав 73,91 балла за короткую программу.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
77.27
2
Алиса Лью
США
75.79
3
Ами Накаи
Япония
73.91

«Я впервые в финале Гран-при и очень нервничала. Но благодаря многочисленным аплодисментам и поддержке зрителей смогла довольно спокойно выполнить программу и почувствовала невероятное счастье.

В произвольной программе буду усердно работать над тем, чтобы получилось сделать тройной аксель», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Фигуристки продемонстрируют свои произвольные программы в субботу, 6 декабря.

