Накаи: в произвольной программе буду работать над тем, чтобы сделать тройной аксель

Японская фигуристка Ами Накаи поделилась впечатлениями после проката короткой программы в финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в Нагое (Япония). Накаи занимает третье место после первого соревновательного дня турнира, набрав 73,91 балла за короткую программу.

«Я впервые в финале Гран-при и очень нервничала. Но благодаря многочисленным аплодисментам и поддержке зрителей смогла довольно спокойно выполнить программу и почувствовала невероятное счастье.

В произвольной программе буду усердно работать над тем, чтобы получилось сделать тройной аксель», – приводит слова Накаи аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Фигуристки продемонстрируют свои произвольные программы в субботу, 6 декабря.