«Моя лучшая короткая программа в этом сезоне». Лью — о прокате в Финале ГП ISU — 2025

Американская фигуристка Алиса Лью прокомментировала своё выступление в короткой программе в Финале Гран-при ISU – 2025 в японской Нагое. Американка стала второй в короткой программе, набрав 75,79 балла.

«Думаю, это определённо моя лучшая короткая программа в этом сезоне. Поставила цель вместе с тренерами. Очень хотела показать лучший тройной лутц-тройной риттбергер, чем на других соревнованиях и это определённо получилось лучше всего. Ещё одной моей целью было дышать на протяжении всей программы, потому что часто забываю дышать. Очень легко просто забыть и как бы потеряться в хореографии», – приводит слова Лью аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.