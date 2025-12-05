«Моя лучшая короткая программа в этом сезоне». Лью — о прокате в Финале ГП ISU — 2025
Американская фигуристка Алиса Лью прокомментировала своё выступление в короткой программе в Финале Гран-при ISU – 2025 в японской Нагое. Американка стала второй в короткой программе, набрав 75,79 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
77.27
2
Алиса Лью
США
75.79
3
Ами Накаи
Япония
73.91
«Думаю, это определённо моя лучшая короткая программа в этом сезоне. Поставила цель вместе с тренерами. Очень хотела показать лучший тройной лутц-тройной риттбергер, чем на других соревнованиях и это определённо получилось лучше всего. Ещё одной моей целью было дышать на протяжении всей программы, потому что часто забываю дышать. Очень легко просто забыть и как бы потеряться в хореографии», – приводит слова Лью аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
