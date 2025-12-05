Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У меня тряслись руки». Монэ Тиба — о прокате короткой программы в Финале ГП ISU

«У меня тряслись руки». Монэ Тиба — о прокате короткой программы в Финале ГП ISU
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась впечатлениями после проката короткой программы в финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в Нагое (Япония). Тиба занимает первое место после первого соревновательного дня, набрав 77,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
77.27
2
Алиса Лью
США
75.79
3
Ами Накаи
Япония
73.91

«Очень нервничала. У меня буквально тряслись руки. Поэтому в первой половине программы, думаю, мои эмоции выглядели довольно скованными, но я смогла чётко выполнить все три прыжковых элемента. Перед вращением и дорожкой я немного расслабилась, но всё равно нужно было оставаться максимально сосредоточенной, именно это я и сделала. Очень счастлива, что смогла выступить и показать всё, что должна была», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Японцы с ошибками выиграли финал Гран-при, а Тиба без ультра-си обошла двух чемпионок мира
Японцы с ошибками выиграли финал Гран-при, а Тиба без ультра-си обошла двух чемпионок мира
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android