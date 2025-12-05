«У меня тряслись руки». Монэ Тиба — о прокате короткой программы в Финале ГП ISU

Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась впечатлениями после проката короткой программы в финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в Нагое (Япония). Тиба занимает первое место после первого соревновательного дня, набрав 77,27 балла.

«Очень нервничала. У меня буквально тряслись руки. Поэтому в первой половине программы, думаю, мои эмоции выглядели довольно скованными, но я смогла чётко выполнить все три прыжковых элемента. Перед вращением и дорожкой я немного расслабилась, но всё равно нужно было оставаться максимально сосредоточенной, именно это я и сделала. Очень счастлива, что смогла выступить и показать всё, что должна была», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.