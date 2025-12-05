«У меня тряслись руки». Монэ Тиба — о прокате короткой программы в Финале ГП ISU
Японская фигуристка Монэ Тиба поделилась впечатлениями после проката короткой программы в финале Гран-при ISU – 2025, который проходит в Нагое (Япония). Тиба занимает первое место после первого соревновательного дня, набрав 77,27 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Короткая программа
05 декабря 2025, пятница. 14:59 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
77.27
2
Алиса Лью
США
75.79
3
Ами Накаи
Япония
73.91
«Очень нервничала. У меня буквально тряслись руки. Поэтому в первой половине программы, думаю, мои эмоции выглядели довольно скованными, но я смогла чётко выполнить все три прыжковых элемента. Перед вращением и дорожкой я немного расслабилась, но всё равно нужно было оставаться максимально сосредоточенной, именно это я и сделала. Очень счастлива, что смогла выступить и показать всё, что должна была», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
