Финал Гран-при ISU — 2025: расписание на 6 декабря

Финал Гран-при ISU — 2025: расписание на 6 декабря
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в японском городе Нагоя завершится финал Гран-при ISU – 2025. У взрослых спортсменов соревнования состоятся в произвольной программе среди женщин и мужчин, а также фигуристы исполнят произвольные танцы.У юниоров комплекты медалей будут разыграны в парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финала Гран-при ISU на субботу.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Юниоры. Расписание на 6 декабря (время московское):

  • 9:00. Спортивные пары, произвольная программа.
  • 10:18. Танцы на льду. Произвольный танец.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU. Расписание на 6 декабря (время московское):

  • 11:35. Танцы на льду, произвольный танец.
  • 14:00. Мужчины, произвольная программа.
  • 15:14. Женщины, произвольная программа.
