Китайцы Го/Чжан выиграли юниорский финал Гран-при — 2025 в парном катании

Японские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, выступающие в парном катании, стали победителями финала Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе фигуристы исполнили четверной подкрут и получили за две программы от судей 177,05 балла.

Серебряными призёрами стали ещё одни представители Китая – Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн, набравшие за два проката 171,57 балла. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Ава-Рэй Кемп и Йонатан Елизаров, чей результат составил 166,46 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025, юниоры. Спортивные пары. Итоговые результаты