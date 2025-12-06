Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Китайцы Го/Чжан выиграли юниорский финал Гран-при — 2025 в парном катании

Комментарии

Японские фигуристы Жуй Го и Ивэнь Чжан, выступающие в парном катании, стали победителями финала Гран-при ISU среди юниоров, который проходит в японском городе Нагоя. В произвольной программе фигуристы исполнили четверной подкрут и получили за две программы от судей 177,05 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено

Серебряными призёрами стали ещё одни представители Китая – Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн, набравшие за два проката 171,57 балла. Тройку призёров замкнули канадские спортсмены Ава-Рэй Кемп и Йонатан Елизаров, чей результат составил 166,46 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2025, юниоры. Спортивные пары. Итоговые результаты

  1. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 177,05.
  2. Сюаньци Чжан/Вэньцян Фэн (Китай) – 171, 57.
  3. Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 166,46.
  4. Жазмин Десрошер/Киран Трэшер (Канада) – 162,90.
  5. Юйсюань Чэнь/Иньбо Дун (Китай) – 153,02.
  6. Жюлия Кваттрокки/Этьенн Лакасс (Канада) – 145,11.
Новости. Фигурное катание
Все новости

