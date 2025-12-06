Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
15:14 Мск
Фигурное катание Новости

Илья Малинин заявил семь четверных прыжков на произвольную программу финала Гран-при ISU

Комментарии

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин заявил в произвольной программе финала Гран-при ISU --2025 контент, состоящий из семи четверных прыжков. В его заявку вошли все виды четверных – флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц-ойлер-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп, а также секвенция из четверного сальхова и тройного акселя.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

После короткой программы Малинин занимает третье место, получив от судей в первый день соревнований 94,05 балла. В прокате фигурист планировал исполнить каскад из четверного акселя и тройного тулупа, но приземлил его в степ-аут.

21-летний Илья Малинин является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Также фигуристу принадлежит рекорд по баллам за произвольную программу — 228,97. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) также одерживал американский спортсмен.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

