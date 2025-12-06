Кондратюк, Пасечник/Чиризано и Двоеглазова выступят вне конкурса на юниорском КПК

Российские фигуристы-одиночники Марк Кондратюк и Алиса Двоеглазова, а также танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано выступят на Кубке Первого канала среди юниоров вне конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На юниорском Кубке Первого канала в Калуге зрителей ждёт сюрприз – со своими программами выступят танцевальная пара Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, одиночники Алиса Двоеглазова и Марк Кондратюк», – говорится в сообщении организации.

Турнир пройдёт в Калуге 6 декабря. Участники разделены на три команды, где в каждой находятся по две девушки, два юноши, а также по одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту. Спортсмены покажут только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе. Капитанами команд станут Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.