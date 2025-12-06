Скидки
15:14 Мск
Американцы Абоян/Веселухин выиграли юниорский финал Гран-при ISU в танцах на льду

Комментарии

Американские фигуристы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин, выступающие в танцах на льду, стали победителями юниорского финала Гран-при ISU — 2025. За исполнение двух танцев спортсмены получили от судей 165,45 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 декабря 2025, суббота. 10:18 МСК
Окончено

Серебряными призёрами турнира стали представители Франции Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман, чей суммарный результат составил 158,28 балла. Тройку призёров замкнули спортсмены из Украины Ирина Пидгайная и Артём Коваль, набравшие 156,22 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025, юниоры. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Хана Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 165,45.

2. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 158,28.

3. Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) — 156,22.

4. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 149,74.

5. Лейла Вейон/Александер Брандис (Канада) — 145,73.

6. Джасмин Робертсон/Чейз Ронер (США) — 140,29.

