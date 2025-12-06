«Программы стали более безликие». Дробязко — об изменениях в танцах на льду

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Маргарита Дробязко оценила изменения в правилах танцев на льду за последние годы.

«Я бы лучше сейчас покаталась без этих обязательных танцев. Элементы стали сложнее, но это всё осваивается быстро. У нас так получилось, что мы закончили на Олимпиаде в 2002 году, потом вернулись в 2006-м с абсолютно новыми правилами. Мне казалось, что это вообще невозможно, но мы очень быстро сделали практически все элементы на четвёртый уровень. Но надо учесть, что мы умели вращаться, потому что оба были одиночниками в своё время, у нас была база, из которой можно было вот эти новые элементы сделать. А так, конечно, сейчас программы стали более безликие.

Я не могу сказать, кто работает над этими правилами, зачем они это делают. У нас вообще была просто любая серия твизлов, любая дорожка, делай что хочешь. Вдруг мы приходим через три года: каждый шаг в дорожке должен быть на определённом ребре. Правилами загрузили всю программу. Мы потратили полгода на изучение этих правил и на то, чтобы свою программу подогнать», — сказала Дробязко в выпуске шоу «Каток».