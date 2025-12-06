Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Программы стали более безликие». Дробязко — об изменениях в танцах на льду

«Программы стали более безликие». Дробязко — об изменениях в танцах на льду
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Маргарита Дробязко оценила изменения в правилах танцев на льду за последние годы.

«Я бы лучше сейчас покаталась без этих обязательных танцев. Элементы стали сложнее, но это всё осваивается быстро. У нас так получилось, что мы закончили на Олимпиаде в 2002 году, потом вернулись в 2006-м с абсолютно новыми правилами. Мне казалось, что это вообще невозможно, но мы очень быстро сделали практически все элементы на четвёртый уровень. Но надо учесть, что мы умели вращаться, потому что оба были одиночниками в своё время, у нас была база, из которой можно было вот эти новые элементы сделать. А так, конечно, сейчас программы стали более безликие.

Я не могу сказать, кто работает над этими правилами, зачем они это делают. У нас вообще была просто любая серия твизлов, любая дорожка, делай что хочешь. Вдруг мы приходим через три года: каждый шаг в дорожке должен быть на определённом ребре. Правилами загрузили всю программу. Мы потратили полгода на изучение этих правил и на то, чтобы свою программу подогнать», — сказала Дробязко в выпуске шоу «Каток».

Материалы по теме
Кровавая драма. Фурнье-Бодри упала и рассекла колено — они с Сизероном проиграли! LIVE
Live
Кровавая драма. Фурнье-Бодри упала и рассекла колено — они с Сизероном проиграли! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android