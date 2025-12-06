Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

«От произвольного я в восторге». Дробязко — о постановках Фурнье Бодри/Сизерона

«От произвольного я в восторге». Дробязко — о постановках Фурнье Бодри/Сизерона
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Маргарита Дробязко оценила постановки французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, выступающих в танцах на льду, в текущем сезоне и высказалась об их шансах на победу на Олимпиаде в Италии.

«Сначала я посмотрела их ритм-танец – вроде как ничего, но всё время сравнивала с Габриэлой [Пападакис], было что-то не то. А когда посмотрела произвольный, про Габриэлу, честно говоря, не вспоминала. Мне было всего достаточно, мне очень понравилась девочка, как пара они мне понравились больше, чем с Габриэлой. От произвольного я в восторге была.

И самое главное, мне нравятся оба. Если сравнивать с парой Чок/Бэйтс, мне всё-таки нравится партнёрша. Партнёра я либо не вижу, а если смотрю, то думаю: нет, лучше на неё.

А здесь оба выглядят очень гармонично. Жаль, что ритм-танец у них не дотягивает до произвольного, но, мне кажется, с таким произвольным у них шансы очень хорошие», -- сказала Дробязко в эфире шоу «Каток».

Комментарии
