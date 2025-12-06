Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU в танцах на льду

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли финал Гран-при ISU в танцах на льду
Комментарии

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями финала Гран-при ISU — 2025. За два танца фигуристы получили от судей 220,42 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 декабря 2025, суббота. 11:35 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания

Серебряными призёрами стали французские спортсмены Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, набравшие суммарно 214,25 балла. Тройку призёров замкнули британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, чей результат составил 208,81 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 220,42.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 214,25.

3. Лайла Фир/Льюс Гибсон (Великобритания) — 208,81.

4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 208,75.

5. Элисон Рид/Саулюс Амбрюлявичус (Литва) — 199,61.

6. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 193,61.

Материалы по теме
Кровавая драма. Фурнье-Бодри упала и рассекла колено — они с Сизероном проиграли! LIVE
Live
Кровавая драма. Фурнье-Бодри упала и рассекла колено — они с Сизероном проиграли! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android