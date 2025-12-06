Илья Малинин впервые в мире исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим в произвольной программе на соревнованиях семь четверных прыжков. Спортсмен исполнил контент наивысшей сложности на финале Гран-при ISU — 2025.

В прокате фигурист сделал четверные флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц-ойлер-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп, а также секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. За технику в произвольной программе спортсмен получил 146,07 балла. Суммарный балл фигуриста за два выступления, включая короткую программу — 332,29.

21-летний Илья Малинин также является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) одерживал американский спортсмен.