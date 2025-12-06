Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU, исполнив семь четверных прыжков

Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU, исполнив семь четверных прыжков
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала Гран-при ISU — 2025 в мужском одиночном катании. В произвольной программе фигурист впервые в мире исполнил семь четверных прыжков и получил от судей за два проката суммарно 332,29 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

Серебряным призёром турнира стал японский спортсмен Юма Кагияма, набравший 302,41 балла. Тройку призёров замкнул ещё один фигурист из Японии Сюн Сато, его результат составил 292,08 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Мужчины. Итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 332,29.

2. Юма Кагияма (Япония) — 302,41.

3. Сюн Сато (Япония) — 292,08.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 288,72.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 258,64.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 242,19.

Материалы по теме
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супер-техника и семь квадов с акселем — огонь!
Live
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супер-техника и семь квадов с акселем — огонь!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android