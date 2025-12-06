Илья Малинин выиграл финал Гран-при ISU, исполнив семь четверных прыжков

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала Гран-при ISU — 2025 в мужском одиночном катании. В произвольной программе фигурист впервые в мире исполнил семь четверных прыжков и получил от судей за два проката суммарно 332,29 балла.

Серебряным призёром турнира стал японский спортсмен Юма Кагияма, набравший 302,41 балла. Тройку призёров замкнул ещё один фигурист из Японии Сюн Сато, его результат составил 292,08 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Мужчины. Итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 332,29.

2. Юма Кагияма (Япония) — 302,41.

3. Сюн Сато (Япония) — 292,08.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 288,72.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 258,64.

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 242,19.