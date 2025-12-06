Малинин обновил личный и мировой рекорды по баллам за произвольную программу

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин на финале Гран-при ISU — 2025 обновил личный и вместе с тем мировой рекорды по набранным за произвольную программу баллам.

Во время выступления на турнире спортсмен исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков (флип, аксель, лутц, риттбергер, каскады четверной лутц-ойлер-тройной флип и четверной тулуп-тройной тулуп, а также секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя) и получил от судей за прокат 238,24 балла. Предыдущий рекорд Малинина составлял 228,97.

21-летний Илья Малинин является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях. Победу на двух предыдущих финалах Гран-при ISU (2023, 2024) также одерживал американский спортсмен.