Победа Малинина на финале Гран-при — 2025 стала для него третьей подряд на этом турнире

Победа американского фигуриста-одиночника Ильи Малинина на финале Гран-при ISU — 2025 стала для спортсмена третьей подряд на данном турнире.

Выступление на финале Гран-при в 2025 году принесло Малинину два новых значимых достижения. Фигурист впервые в истории исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков, а также побил личный и вместе с этим мировой рекорды по количеству баллов за произвольную, получив от судей 238,24 балла. Предыдущий рекорд составлял 228,97.

В 2023 году пьедестал с Малининым разделили два японских фигуриста — Сёма Уно и Юма Кагияма. В 2024 году итоговая тройка призёров была точно такой же, как и в текущем году: серебряную медаль выиграл Юма Кагияма, Сюн Сато стал третьим.