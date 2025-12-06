Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
15:14 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Победа Малинина на финале Гран-при — 2025 стала для него третьей подряд на этом турнире

Комментарии

Победа американского фигуриста-одиночника Ильи Малинина на финале Гран-при ISU — 2025 стала для спортсмена третьей подряд на данном турнире.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

Выступление на финале Гран-при в 2025 году принесло Малинину два новых значимых достижения. Фигурист впервые в истории исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков, а также побил личный и вместе с этим мировой рекорды по количеству баллов за произвольную, получив от судей 238,24 балла. Предыдущий рекорд составлял 228,97.

В 2023 году пьедестал с Малининым разделили два японских фигуриста — Сёма Уно и Юма Кагияма. В 2024 году итоговая тройка призёров была точно такой же, как и в текущем году: серебряную медаль выиграл Юма Кагияма, Сюн Сато стал третьим.

