Главная Фигурное катание Новости

Алиса Лью одержала победу в финале Гран-при ISU среди женщин
Комментарии

Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей финала Гран-при ISU в женском одиночном катании. За два проката спортсменка получила от судей 222,49.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 15:14 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.49
2
Ами Накаи
Япония
220.89
3
Каори Сакамото
Япония
218.80

Серебряную медаль выиграла японка Ами Накаи, её результат за обе программы составил 220,89. Тройку призёров замкнула ещё одна японская спортсменка Каори Сакамото, набравшая 218,80.

