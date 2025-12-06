Алиса Лью одержала победу в финале Гран-при ISU среди женщин

Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей финала Гран-при ISU в женском одиночном катании. За два проката спортсменка получила от судей 222,49.

Серебряную медаль выиграла японка Ами Накаи, её результат за обе программы составил 220,89. Тройку призёров замкнула ещё одна японская спортсменка Каори Сакамото, набравшая 218,80.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2025. Женщины. Итоговые результаты

1. Алиса Лью (США) — 222,49.

2. Ами Накаи (Япония) — 220,89.

3. Каори Сакамото (Япония) — 218,80.

4. Эмбер Гленн (США) — 211,50.

5. Монэ Тиба (Япония) — 210,22.

6. Ринка Ватанабэ (Япония) — 207,14.