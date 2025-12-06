«Я не дышала вообще». Татьяна Тарасова — о семи четверных прыжках и рекорде Малинина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на прокат двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе финала Гран-при ISU.

«Этот парень потряс нас уже давно. И мы так и живём потрясённые им. Он сегодня перевёл фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Половину программы я не дышала вообще, начала во второй половине. То, что я увидела, меня потрясло.

Не могу сказать, что вдохновило… Я подумала: «Как же брать детей и чему их теперь учить?» Это следующий вопрос, который нам, профессионалам, надо решать», – сказала Тарасова в эфире Okko.

Во время выступления на турнире спортсмен исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков и получил от судей за прокат 238,24 балла (мировой рекорд).