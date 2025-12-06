Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я не дышала вообще». Татьяна Тарасова — о семи четверных прыжках и рекорде Малинина

«Я не дышала вообще». Татьяна Тарасова — о семи четверных прыжках и рекорде Малинина
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на прокат двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе финала Гран-при ISU.

«Этот парень потряс нас уже давно. И мы так и живём потрясённые им. Он сегодня перевёл фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Половину программы я не дышала вообще, начала во второй половине. То, что я увидела, меня потрясло.

Не могу сказать, что вдохновило… Я подумала: «Как же брать детей и чему их теперь учить?» Это следующий вопрос, который нам, профессионалам, надо решать», – сказала Тарасова в эфире Okko.

Во время выступления на турнире спортсмен исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков и получил от судей за прокат 238,24 балла (мировой рекорд).

Материалы по теме
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супер-техника и семь квадов с акселем — огонь!
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супер-техника и семь квадов с акселем — огонь!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android