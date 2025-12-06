Щербакова — о настрое команды на ЮКПК: бороться за каждый элемент, бороться за победу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является капитаном «розовой» команды на Кубке Первого канала среди юниоров, рассказала, как настраивает своих подопечных на турнир.

— Аня, ты известна своим спортивным характером, несгибаемой волей. Удаётся ли тебе передать это спокойствие своей юной команде сегодня?

— Мне кажется, я настраиваю ребят так, что они сегодня должны просто наслаждаться, получать удовольствие, радоваться, поддерживать друг друга, выступать для зрителей. Ведь сегодня полный зал собрался на арене. Ну и, конечно, бороться за каждый элемент, бороться за победу и за команду, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.