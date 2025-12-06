Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова — о настрое команды на ЮКПК: бороться за каждый элемент, бороться за победу

Щербакова — о настрое команды на ЮКПК: бороться за каждый элемент, бороться за победу
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является капитаном «розовой» команды на Кубке Первого канала среди юниоров, рассказала, как настраивает своих подопечных на турнир.

— Аня, ты известна своим спортивным характером, несгибаемой волей. Удаётся ли тебе передать это спокойствие своей юной команде сегодня?
— Мне кажется, я настраиваю ребят так, что они сегодня должны просто наслаждаться, получать удовольствие, радоваться, поддерживать друг друга, выступать для зрителей. Ведь сегодня полный зал собрался на арене. Ну и, конечно, бороться за каждый элемент, бороться за победу и за команду, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android