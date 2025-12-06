Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
15:14 Мск
Фигурное катание

Косторная: ЮКПК — это радость для спортсменов, зрителей. Нужно наслаждаться каждой минутой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, которая возглавляет команду «бирюзовых» на Кубке Первого канала среди юниоров, рассказала, в каком настроении находятся её подопечные, назвав радостью текущий турнир.

— Алёна, какое настроение сегодня в вашей «бирюзовой» команде? Спортсмены готовы просто соревноваться или, может быть, подарить какие-то незабываемые эмоции зрителям?
— Естественно, каждой команде хочется победить, но прежде всего хочется сказать, что этот турнир — это радость. Радость для спортсменов, зрителей, поэтому нужно наслаждаться каждой его минутой, — сказала Косторная в эфире Первого канала.

