Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — о ЮКПК: главное — получить удовольствие, откататься для себя, зрителей

Трусова — о ЮКПК: главное — получить удовольствие, откататься для себя, зрителей
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова, являющаяся капитаном команды «салатовых» на Кубке Первого канала среди юниоров, считает, что главной целью турнира для участников является получение удовольствия.

— Саша, ты всегда славилась многооборотными прыжками. Всегда шла на риск, у тебя всегда был боевой настрой. Передала ли его сегодня своей команде? Будете ли сегодня рисковать или всё-таки по стабильному пойдёте?
— Ну, не решаю, что будут делать участники. Конечно, стараюсь настроить, поддержать, так же, как они. Считаю, что главное — получить удовольствие, откататься для себя, для зрителей, родственников. Вот, мне кажется, этот турнир для этого и сделан, — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android