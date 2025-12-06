Трусова — о ЮКПК: главное — получить удовольствие, откататься для себя, зрителей

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова, являющаяся капитаном команды «салатовых» на Кубке Первого канала среди юниоров, считает, что главной целью турнира для участников является получение удовольствия.

— Саша, ты всегда славилась многооборотными прыжками. Всегда шла на риск, у тебя всегда был боевой настрой. Передала ли его сегодня своей команде? Будете ли сегодня рисковать или всё-таки по стабильному пойдёте?

— Ну, не решаю, что будут делать участники. Конечно, стараюсь настроить, поддержать, так же, как они. Считаю, что главное — получить удовольствие, откататься для себя, для зрителей, родственников. Вот, мне кажется, этот турнир для этого и сделан, — сказала Трусова в эфире Первого канала.