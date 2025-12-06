Тарасова — о выступлении Тибы в финале ГП: она не продвинет фигурное катание в мире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление 20-летней японской фигуристки Моны Тибы в финале Гран-при ISU — 2025/2025. Спортсменка упала с тройного риттбергера и тройного сальхова. В итоге она заняла пятое место, набрав 210,22 балла, хотя лидировала по итогам короткой программы.

«Лучше не прыгать, как говорится. Докатывала, доделывала всё, что у неё в программе. Но это не та девочка, которая продвинет фигурное катание и влюбит в себя всё население земного шара. Это не та девочка», – сказала Тарасова в эфире Okko.

Победу одержала американская фигуристка Алиса Лью. За два проката она получила от судей 222,49 балла.