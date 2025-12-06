Косторная — о ЮКПК: очень надеюсь, что команда будет так же завораживать, как и я когда-то

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, которая возглавляет команду «бирюзовых» на Кубке Первого канала среди юниоров, выразила надежду на то, что участники её команды покажут выразительное катание.

— Алёна, ты всегда славилась тем, что могла во время своих выступлений создать магическую атмосферу на льду, так что ни один зритель просто не издавал ни единого звука во время твоего выступления, как будто бы завороженный наблюдал просто за тобой. Ты смогла передать какие-то слова, пожелания для своей команды? Вы же всё-таки и номера репетировали сегодня. Вообще в каком состоянии твоя команда, будет ли она нас сегодня так же завораживать, как и ты нас когда-то?

— Очень надеюсь, что команда будет так же завораживать. Главные слова, напутствия ещё впереди. Обязательно подойду, ещё поговорю с командой, но думаю, всё будет хорошо, 100%, — сказала Косторная в эфире Первого канала.