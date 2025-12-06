Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
15:14 Мск
Фигурное катание

Команда Трусовой выиграла танцевальный турнир на юниорском Кубке Первого канала

Елизавета Малеина и Матвей Самохин
Комментарии

Команда призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой одержала победу в танцевальном турнире в рамках Кубка Первого канала — 2025 среди юниоров. Дуэт Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина занял первое место, получив от судей 101,41 балла. Они набрали максимально возможные 10 очков.

Второе место досталось подопечным Анны Щербаковой — Марии Фефеловой и Артёму Валову (100,52 балла), а на третьей позиции расположились фигуристы из команды Алёны Косторной — Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (95,73).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025 среди юниоров. Танцы на льду. Результаты:

1. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (команда Трусовой) — 10 очков.
2. Мария Фефелова и Артём Валов (команда Щербаковой) — 9.
3. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (команда Косторной) — 8.

Юниорский Кубок Первого канала имеет статус неофициального. Соревнования проходят сегодня, 6 декабря, в Калуге.

