Щербакова — о девизе команды на ЮКПК: «Быстрее, выше, сильнее, веселее, спортивнее»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является капитаном «розовой» команды на Кубке Первого канала среди юниоров, озвучила девиз своей команды.

— Аня, если заглянуть внутрь вашей команды, какой у вас сегодня девиз? Придумай быстро что-нибудь.

— «Быстрее, выше, сильнее, веселее, спортивнее». Не знаю, всё и сразу пусть будет, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходит в Калуге. В розыгрыше принимают участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество очков.