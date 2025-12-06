Команда Трусовой оторвалась от соперников на юниорском Кубке Первого канала

Представители команды Александры Трусовой выиграли соревнования спортивных пар в рамках Кубка Первого канала — 2025 среди юниоров. Тандем Киры Доможировой и Ильи Вегеры получил от судей 125,23 балла и набрал максимально возможные 10 очков.

Второе место заняли подопечные Алёны Косторной, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступление которых оценили на 123,92 балла (девять очков). Третье место досталось фигуристам из команды Анны Щербаковой — Зое Ковязиной и Артемию Мохову, они получили 108,36 балла (8).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025 среди юниоров. Положение после двух видов:

1. Команда Трусовой — 20 очков.

2. Команда Щербаковой — 17.

3. Команда Косторной — 17.

Юниорский Кубок Первого канала имеет статус неофициального. Соревнования проходят сегодня, 6 декабря, в Калуге.