Пара Шешелева/Карнаухов первой в мире выполнила каскад из трёх тройных прыжков

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в составе команды «голубые» (капитан — Алёна Косторная) на Кубке Первого канала среди юниоров, первыми в мире исполнили каскад из трёх тройных прыжков в произвольной программе. Однако стоит отметить, что юниорский Кубок Первого канала имеет статус неофициального соревнования.

Шешелева и Карнаухов набрали за свой прокат 123,92 балла и стали вторыми в соревнованиях пар, уступив дуэту Кира Доможирова/Илья Вегера (125,23) из «салатовой» команды (капитан — Александра Трусова). Третье место заняла пара Зоя Ковязина/Артемий Мохов с результатом 108,36 балла («розовая» команда, капитан — Анна Щербакова).

Кубок Первого канала среди юниоров проходит в Калуге. В розыгрыше принимают участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество очков.