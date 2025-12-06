Карнаухов — о каскаде из трёх тройных прыжков: очень много прыгали, чтобы исполнить его

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, рассказали, как восприняли успешное выполнение трёх тройных прыжков в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров.

Шешелева: Я чувствовала радость, что основные элементы закончились. Конечно, было обидно за степ-аут, ну а так я рада.

— Вы первые, кто сделал каскад из трёх тройных прыжков в паре. Расскажите об этом, как вы к этому готовились, как вы к этому пришли?

Карнаухов: Ну, очень много прыгали, очень много прыгали вместе, чтобы напрыгать его. Вот так поэтому получилось. Когда выехали, обычно публику не слышу, а тут прямо публика взорвалась, даже обрадовался чуть-чуть, — сказали Шешелева и Карнаухов в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходит в Калуге. В розыгрыше принимают участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество очков.