София Дзепка выиграла соревнования среди одиночниц на ЮКПК

София Дзепка из команды Алёны Косторной одержала победу в соревнованиях одиночниц в рамках Кубка Первого канала — 2025 среди юниоров. Судьи оценили её прокат на 146,05 балла. На втором месте расположилась Виктория Стрельцова, которая получила 141,84 балла (команда Александры Трусовой). Тройку сильнейших замкнула Софья Смагина (команда Анны Щербаковой), заработавшая 138,79 балла.

Команда Трусовой удерживает лидерство после трёх этапов. Её подопечные уже набрали 36 очков.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025 среди юниоров. Результаты проката у девушек:

1.София Дзепка (команда Косторной) — 146,05 балла.

2. Виктория Стрельцова (команда Трусовой)- 141,84.

3. Софья Смагина (команда Щербаковой) — 138,79.

4. Лидия Плескачёва (команда Трусовой) — 134,94.

5. Агата Петрова (команда Щербаковой) — 128,05.

6. Диана Мильто (команда Косторной) — 126,89.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025 среди юниоров. Положение после трёх видов:

1. Команда Трусовой — 36 очков.

2. Команда Косторной — 32.

3. Команда Щербаковой — 31.

Юниорский Кубок Первого канала имеет статус неофициального. Соревнования проходят сегодня, 6 декабря, в Калуге.