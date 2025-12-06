Петрова — о прокате ПП на ЮКПК: опять начала побаливать травма. Но я рада, что справилась

Фигуристка Агата Петрова оценила свой прокат на Кубке Первого канала среди юниоров, отметив, что испытывала трудности при подготовке к турниру из-за травмы.

— Сама вообще довольна прокатом?

— Да, вообще очень довольна, потому что очень тяжело готовилась к этому турниру. У меня начала опять побаливать моя травма. Но рада, что справилась и смогла откатать чисто.

— Ты умничка! Мы за тебя очень болели, переживали. Вообще насколько чувствовала эту командную поддержку?

— Я её очень чувствовала, особенно во второй половине, когда вы начали очень громко кричать и аплодировать. Старалась сделать всё, чтобы не падать и доделать движения. Хочу передать привет всему тренерскому штабу, всей моей семье: Ниночке, папе, Платону и Лере. И огромный привет Татьяне Николаевне [Мишиной], которая за меня очень сильно болела. И Алексею Николаевичу [Мишину], который помогал готовиться. И Софье Вячеславовне [Самодуровой] обязательно. И Елизавете Сергеевне [Туктамышевой] передаю, – сказала Петрова в эфире Первого канала.