Фигурное катание

Плескачёва — о ПП: два трикселя ещё в доработке. Надеюсь, всё получится в дальнейшем
Российская фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, что планирует в будущем исполнять свою произвольную программу с двумя тройными акселями. Фигуристка принимает участие в Кубке Первого канала среди юниоров в составе «салатовой» команды (капитан — Александра Трусова).

Трусова: Молодец! Красотка вообще! Круто! Я на тренировке сегодня случайно оказалась, мы с Мишей пришли болеть. Ты прыгала два тройных акселя, решила не рисковать, в один пойти? Или решила уже поменьше прыгать?

Плескачёва: Нет, мы перед прокатом думали, как лучше бы ехать с двумя акселями или с одним. В итоге остановились на том решении, что будем исполнять один аксель. Потому что два акселя ещё в доработке. Надо их и остальные прыжки сделать. А так пока что не получаются остальные. Но буду стараться. Надеюсь, всё получится в дальнейшем.

Трусова: Мы тоже все надеемся и думаем, что всё получится, — сказали Александра Трусова и Лидия Плескачёва в эфире Первого канала.

