Фигурное катание

Команда Александры Трусовой выиграла Кубок Первого канала среди юниоров

Александра Трусова
Подопечные призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой одержали победу на Кубке Первого канала — 2025 среди юниоров. В состав победителей вошли Арсений Федотов, Роман Хамзин, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачёва, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Кира Доможирова и Илья Вегера. Они заработали 52 очка.

Второе место завоевали подопечные Анны Щербаковой, среди которых Лев Лазарев, Глеб Ковтун, Софья Смагина, Агата Петрова, Мария Фефелова и Артем Валов, а также Зоя Ковязина и Артемий Мохов. На третьем месте расположились представители команды Алёны Косторной: Герман Ленков, Алдар Самбуев, София Дзепка, Диана Мильто, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025 среди юниоров. Итоги:

1. Команда Трусовой — 52 очка.
2. Команда Щербаковой — 49.
3. Команда Косторной — 43.

Юниорский Кубок Первого канала имеет статус неофициального. Соревнования проходили сегодня, 6 декабря, в Калуге.

