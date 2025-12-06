Смагина — о ПП с тремя квадами: насчёт усложнений не знаю, но накатывать это точно будем

Российская фигуристка Софья Смагина рассказала, планирует ли она в будущем усложнять свою произвольную программу после того, как впервые сделала на соревнованиях три четверных прыжка. Смагина принимает участие в Кубке Первого канала среди юниоров в составе «розовой» команды (капитан — Анна Щербакова).

Щербакова: Софья, скажи, пожалуйста, мы с тобой вчера общались. Ты такая спокойная, рассудительная, а когда выходишь на лёд, то невероятный бойцовский характер, у тебя уже даже взгляд меняется. Как настраиваешься на прокаты?

Смагина: Настраиваюсь с уверенностью и иду всё делать как на тренировках — чётко и запланированно.

Щербакова: Ты первый раз на соревнованиях сделала три четверных, насколько я понимаю. Как вообще впечатления? Довольна этим результатом?

Смагина: Да, сегодня довольна.

Щербакова: Что дальше? Ещё усложнять или будешь вот этот набор накатывать?

Смагина: Насчёт усложнений пока не знаю, но накатывать это точно будем.

Щербакова: Ты первый раз принимаешь участие в командном турнире. Какие вообще эмоции? Насколько чувствовалась разница, может быть, какая-то?

Смагина: Разница чувствовалась. Здесь выступать легче. Это как большой праздник. И мне понравилось. Хочу поучаствовать ещё в таких соревнованиях, — сказали Софья Смагина и Анна Щербакова в эфире Первого канала.