Фигурное катание

Стрельцова — о падении с четверного тулупа в ПП на ЮКПК: это был сложный выход. Слайд!

Комментарии

Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала, как восприняла падение с четверного тулупа во время выступления на Кубке Первого канала среди юниоров. Фигуристка принимает участие в Кубке Первого канала среди юниоров в составе «салатовой» команды (капитан — Александра Трусова).

Трусова: Молодец, ты вообще умница! Ну, ничего страшного, в следующий раз сделаешь. Всё остальное вообще было шикарно. Расскажи, как ты сказала, что надо было сделать?

Стрельцова: Надо было твиззл делать, это был сложный выход.

Трусова: Конечно, конечно. А мы подумали, что это сложный выход был. Это разве ошибка была на тулупе?

Стрельцова: Нет! Это был сложный выход из тулупа. Слайд! (улыбается).

Трусова: Если вы не поняли, это был сложный выход из прыжка!

Трусова: Тебе как атмосфера?

Стрельцова: Классно. Поддерживали, слышно всё, конечно.

Трусова: Любишь в команде выступать, да? Чувствовалась наша поддержка?

Стрельцова: Да, конечно! Я даже слышала после сальхова.

Трусова: Вообще всё слышала? То есть ты когда катаешься, всегда слышишь?

Стрельцова: Да, я слышу, что говорят.

Трусова: А тренер что-нибудь подсказывал?

Стрельцова: Подсказывал. Но сегодня нет. Сегодня всё более или менее шло, поэтому пока так.

Трусова: А ты как вообще настраиваешься?

Стрельцова: Стараюсь не нервничать, это единственное, что мешает.

Трусова: Ну круто вообще! Мне очень понравился прокат, — сказали Александра Трусова и Виктория Стрельцова в эфире Первого канала.

Комментарии
