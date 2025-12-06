Скидки
Дзепка — о ПП на ЮКПК: можно ли поздравить? Маленькое поздравление, 2-й квад был с косяком

Российская фигуристка София Дзепка поделилась эмоциями после победы на Кубке Первого канала среди юниоров. Дзепка принимает участие в соревнованиях в составе «голубой» команды (капитан — Алёна Косторная).

Косторная: Сегодня ты исполнила два четверных тулупа в программе. Как долго работала над ними, чтобы они получились сегодня?

Дзепка: Начала вставлять второй четверной тулуп полгода назад после первенства России, на котором мне удалось исполнить один. Собственно, у меня уже получалось на соревнованиях выполнить два тулупа. В этом сезоне это было впервые на соревнованиях памяти Сергея Гринькова, которые проходили в ЦСКА у нас, на домашней арене.

Косторная: Может быть, ты довольна, тебя можно поздравить с твоим результатом, верно?

Дзепка: Ну, не знаю, если честно.

Косторная: Ну, конечно, поздравить можно.

Дзепка: Такие маленькие поздравления. Маленькое поздравление, потому что второй тулуп был немножечко с косячком.

Косторная: Ну, ничего страшного, всё ещё впереди, ты большая молодец, — сказали Алёна Косторная и София Дзепка в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходит в Калуге. В розыгрыше принимают участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводится только в произвольной программе. Баллы за выступления начисляются по действующей системе ISU. Очки в общекомандный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество очков.

